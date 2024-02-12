Это обстоятельство создает для Европы больше угроз, чем скандальные заявления Дональда Трампа.

Две трети стран НАТО до сих пор не увеличили объем расходов на оборону до минимального показателя в 2% от ВВП. Хотя эксперты даже этот уровень считают крайне недостаточным, пишет Sky News.

Издание отмечает, что заявления Дональда Трампа о поощрении агрессии против союзников, которые недостаточно тратят на оборону, безусловно вредят безопасности НАТО. Но тот факт, что большинство стран НАТО действительно не выполняют даже минимальных обязательств по расходам на безопасность является не меньшей, а скорее даже большей угрозой.

Sky News также отмечает, что участники НАТО, граничащие с РФ – Польша и страны Балтии – как раз выполняют свои обязательства. Так что их сомнительное заявление Трампа, похоже, не касается. Другое дело со странами, лежащими дальше на запад.

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Официальные данные НАТО показывают, что крупнейшая экономика Европы - Германия - в 2023 году так и не преодолела отметку в 2%, хотя в Берлине говорят, что таки преодолели. Франция, которая кстати имеет ядерное оружие, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Португалия, Бельгия – и список можно продолжать – тоже не выполнили своих обязательств по расходам на оборону.

Спорное заявление Трампа возмутило всю Европу, но, как отмечает Sky News, европейским странам НАТО "было бы гораздо лучше сосредоточить свою энергию на решении проблем ближе к дому, срочно восстановив надежные военные силы, способные сдерживать угрозы при поддержке США или без нее".

Скандальное заявление Трампа

Как писал УНИАН, в конце прошлой недели Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге, заявил, что он позволил бы России "делать все, что они хотят" со странами НАТО, которые недостаточно тратят на свою оборону.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасными и необоснованными". А генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что такие заявления разрушают всю систему безопасности стран Запада.

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