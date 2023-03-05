Она призналась, что поражена темпами, которыми Украина продвигается в ЕС.

Президент Европарламента Роберта Мецола призвала Евросоюз уже в этом году начать с Украиной переговоры о членстве.

Об этом она заявила во время визита в Украину. "Когда мы говорим, что Украина - это Европа, а Европа - это Украина, это означает, что переговоры о вступлении должны начаться как можно скорее. Надеюсь, уже в этом году", - сказала Мецола, передает Голос Америки.

"Будущее Украины в Евросоюзе", - отметила она и добавила, что ее "поражает темп, с которым Верховная Рада и правительство продвигаются к вступлению в ЕС".

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Напомним, 4 марта во Львове президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой и поблагодарил ее за поддержку Украины. Также стороны обсудили украинскую формулу мира.

Вступление Украины в Евросоюз

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. А уже 1 марта Европарламент поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата.

Брюссель предоставил Киеву официальный статус кандидата в июне 2022 года. Тогда же Еврокомиссия представила Украине рекомендации по введению необходимых реформ. Теперь Украина ждет промежуточную оценку Еврокомиссии по выполнению этих семи рекомендаций для переговоров о членстве.

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