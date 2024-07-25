Трамп заявил, что когда Байден пришел к власти, мировые цены на нефть поднялись до 100 долларов и Россия получила "кучу денег".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал свой недавний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. И я сказал, что мы должны закончить эту войну. Это (российская армия - ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у россиян миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много россиян было убито, но много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться", – сказал Трамп.

Также он назвал одним из виновников войны президента США Байдена.

"Байден не должен был допустить этого. Это было легко остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть при мне были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин", - заявил Трамп.

Он утверждает, как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти до 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть.

"И внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди", – добавил Трамп.

Войне в Украине - позиция Трампа

Советник экс-президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг прокомментировал нашумевший "мирный план", одним из авторов которого он является. По его словам, на самом деле Трампу представили не план, а доклад, который "достаточно хорошо разошелся".

"Мы не говорим от имени президента, и мы точно не говорим от имени его кампании. Итак, это наш документ о том, как, на наш взгляд, мирное урегулирование может произойти в будущем. То есть это – вариант, который президент может использовать в случае избрания. Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом. Нет, совсем нет", – сказал он.

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