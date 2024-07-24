Он обратил внимание, что сейчас в Украине воюет около 460 тысяч российских солдат, при этом действующая армия США насчитывает лишь 440 тысяч человек.

Советник экс-президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг прокомментировал нашумевший "мирный план", одним из авторов которого он является. По его словам, на самом деле Трампу представили не план, а доклад, который "достаточно хорошо разошелся".

"Мы не говорим от имени президента, и мы точно не говорим от имени его кампании. Итак, это наш документ о том, как, на наш взгляд, мирное урегулирование может произойти в будущем. То есть это – вариант, который президент может использовать в случае избрания. Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом. Нет, совсем нет", – сказал он в интервью "Голосу Америки".

Келлогг отметил, что в "плане" описали историю конфликта и предложили вариант действий на будущее.

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"Мы очень четко сказали в нашей статье, что Украина воевала мужественно. У них сильное лидерство. Мы считаем, что россияне очевидно совершили неоправданное вторжение в суверенное государство. И это необходимо решить. К его чести, когда одна из ведущих дебатов Дейна Бэш спросила президента Трампа, может ли Россия удержать захваченные территории, он сказал, нет, ни в коем случае. Он сказал это не один раз, он сделал это дважды. Со временем все конфликты завершаются определенным типом переговоров. Поэтому вы хотите убедиться, что украинцы не выходят с позиции слабости, но и с позиции силы. Итак, вопрос в том, как это сделать, как расставить правильные компоненты на свои места", – продолжил он.

Соавтор документа подчеркнул, что никто никогда не говорил, что "надо только заставить украинцев отдать свои земли России". Но отметил, что Украина тоже несет большие потери.

"Мы никогда этого не говорили, мы просто ищем выход. Посмотрите на ваши потери. Только в Украине, в зависимости от того, с кем вы говорите, они составляют от 100 тысяч до 130 тысяч смертей. Это огромные потери. В России их втрое больше. Для сравнения, в войне во Вьетнаме Соединенные Штаты Америки потеряли 60 тыс. Это была 20-летняя война, из которой мы вышли. Россияне, тогда Советский Союз, потеряли 15 тысяч в Афганистане и ушли оттуда. Сейчас вы говорите о цифрах 100 тысяч, 300 тысяч убитых и раненых. Итак, вы либо должны найти способ остановить войну, либо вы хотите, чтобы она продолжалась без четкого конца. И очень важно, то, что мы в Америке называем "нажать на тормоза". Это не значит, что Украина сдается, это не значит, что они отдают территорию, ничего подобного", – пояснил он свое мнение.

Кит Келлог напомнил, что Трамп говорил о необходимости "остановить убийства". И если Украина и Россия этот "план" отбросят, то это одно развитие событий.

"Но я думаю, вы начали задавать себе вопрос, это лучше всего для Украины как нации? Я не забочусь о России, я забочусь об Украине. Скажем, полтора года назад россияне бросились наутек. И если бы мы, Запад, тогда предоставили то оборудование, о котором просил президент Зеленский, то вы, пожалуй, могли бы завершить дело. Вы могли дойти до Азовского моря через Херсон, разделив их (российские силы – ред.) пополам. И это то, что вы хотели сделать. Но поскольку Запад, а особенно Америка, очень медленно поставляли вам оборудование и необходимую поддержку, это позволило россиянам пойти в наступление. Поэтому я в определенной степени обвиняю эту администрацию (Байдена – ред.) и Запад в том, что они не поддержали Украину, когда они должны были это сделать", – добавил генерал.

Он обратил внимание, что сейчас в Украине воюет около 460 тысяч российских солдат. При этом действующая армия США насчитывает лишь 440 тысяч человек.

"Как положить этому конец, защитив Украину и суверенитет Украины? И – убедиться, что этого никогда не повторится? Я употребляю термин "сделать Украину Спартой Европы", чтобы на них больше никто не напал", – сказал Кит Келлогг.

Журналистка отметила, что в администрации Байдена заявляют, что они не против переговоров, но хотят убедиться, что Украина вступит в них с позиции силы. Однако Келлогг не согласен с этим.

"Как они их поставили в позицию силы? Предоставили ли США Украине F-16? Нет. Вовремя ли мы дали достаточные дальнобойные мощности? Нет. Дали ли мы разрешение стрелять вглубь России? Нет. Предоставили ли мы им надлежащую бронетехнику? Мы дали им 31 танк. 31 танк – это даже не батальон в армии Соединенных Штатов. Они об этом говорят, а не делают. Мы должны убедиться, как сделать так, чтобы действительно поставить украинцев в позицию силы", – резюмировал он.

"Мирный план" Трампа

Как сообщили в СМИ, два ключевых советника Дональда Трампа – Кит Келлогг и Фред Фляйц – представили ему план завершения войны в Украине в случае его победы на президентских выборах. В документе сказано, что Украина сможет получить больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время Россию предупредят что любой отказ Москвы от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.

Стоит отметить, что этим планом предусматривалось прекращение огня на основе преобладающих линий столкновения. И Трамп якобы положительно отреагировал на эту стратегию.

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