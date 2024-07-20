Трамп подтвердил информацию о состоявшемся телефонном разговоре с Зеленским, назвал прошедшую беседу "очень хорошей".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОП.

"По данным источников, разговор состоялся. Детали пока неизвестны. ОП сообщит подробности разговора позже", - сообщили там.

Позже информацию подтвердил сам Зеленский.

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"Я поговорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением в кандидаты в президенты США от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем", - заявил президент в соцсетях.

По его словам, он говорил "жизненно важной" поддержке двух главных американских партий и двух палат американского конгресса "в защите свободы и независимости нашей страны".

"Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным", - написал он.

Трамп также подтвердил информацию о состоявшемся телефонном разговоре с Зеленским, назвал прошедшую беседу "очень хорошей".

"Он поздравил меня с очень успешным Национальным съездом Республиканской партии и выдвижением кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Он осудил ужасную попытку убийства в прошлую субботу и отметил, что американский народ объединяется в духе единства в эти времена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также он отметил, что благодарен президенту Зеленскому за то, что он обратился к нему.

"Потому что я, как ваш следующий президент Соединённых Штатов, принесу мир во всём мире и прекращу войну, которая стоила стольких жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - добавил Трамп.

Что говорит Зеленский о Трампе

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление экс-главы США Дональда Трампа о его способности остановить войну в Украине за 24 часа.

"Вопрос в том, какая цена и кто будет платить? Я не имею в виду, что его (Трамп, - УНИАН) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - возмутился украинский лидер.

По его словам, он понимает, что это означает - остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.

Зеленский говорит, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост американского лидера будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивы".

В эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне Зеленский отметил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", - добавил Зеленский.

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