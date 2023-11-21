Те самые люди, что приглашали Путина к себе в гости, теперь требуют ареста израильского премьера.

Парламент Южно-Африканской Республики поддержал решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем и закрытии израильского посольства. Как сообщает Sky News, это решение поддержали большинство депутатов.

Предложение, поданное оппозиционной партией "Борцы за экономическую свободу", поддержали 248 членов парламента, а 91 проголосовал против. ЮАР требует, чтобы Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, именно это ставится условием для восстановления дипломатических отношений.

Голосование состоялось после того, как президент страны Сирил Рамафоса обвинил Израиль в совершении геноцида в Газе, а Израиль отозвал своего посла в Южной Африке обратно в Иерусалим "для консультаций". Вместе с послом домой поехал весь дипломатический персонал посольства.

Видео дня

На прошлой неделе Южная Африка объявила, что передала то, что она назвала "геноцидом" Израиля в Газе, в Международный уголовный суд и призвала МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Южная Африка и война в Украине

Принципиальность правительства Южной Африки в отношении конфликта на Ближнем Востоке резко контрастирует с его позицией в отношении российской вооруженной агрессии против Украины.

Например, Южная Африка отказалась осудить российское вторжение в Украину. Страна также "воздержалась" во время голосования в ООН за украинскую резолюцию о всестороннем, справедливом и долговременном мире в Украине, в тексте которой был призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины.

Когда весной Международный уголовный суд (в который ЮАР сейчас подала иск против Израиля) выдал ордер на арест Владимира Путина, президент Сирил Рамафоса даже пригрозил выходом его страны из этой организации, чтобы не надо было выполнять этот ордер. Правда позже это заявление отозвали.

Вас также могут заинтересовать новости: