После выдачи ордера МУС на арест Путина стало известно, что планов задерживать российского диктатора у ЮАР нет.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подтвердил, что возглавляемая им правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда, сообщает южноафриканское издание IOL.

По словам южноафриканского лидера, МУС не относился должным образом к африканским лидерам.

"Правящая партия, АНК, приняла решение о том, что ЮАР целесообразно выйти из МУС, главным образом из-за того, как МУС решает такие проблемы. Мы считаем, что мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден. Но тем временем правящая партия снова решила, что надо выйти. Это вопрос, который будет рассмотрен", - сказал Рамафоса.

Видео дня

Заметим, это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. В 2015 году ЮАР отказалась выполнить ордер МУС и арестовать тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, который посещал саммит Африканского союза, проходивший в этой стране, и столкнулась с критикой. В 2016 году тогдашний президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС, страна подавала соответствующее уведомление об отзыве.

Оппозиционная партия "Демократический альянс" оспорила конституционность сообщения о выходе из МУС. В 2017 году Верховный Суд ЮАР постановил, что уведомление правительства было незаконным, оно должно было быть отозвано, в конечном итоге это сделали.

Правящая партия Африканский национальный конгресс продолжила поддерживать выход из Римского устава и МУС соответственно. В 2019 году на рассмотрение парламента был подан новый законопроект о выходе из устава, в марте 2023 года он был отозван.

Как ЮАР пытается избежать исполнения ордера МУС на арест Владимира Путина

В прошлом месяце Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, обвиняемого в причастности к депортации в Россию украинских детей во время полномасштабной войны. Пожизненный ордер обязывает 123 страны-участницы Римского устава арестовать российского диктатора в случае его попадания на их территорию.

ЮАР, которая в этом году принимает саммит БРИКС и ожидает визита Путина на мероприятие в августе, всячески пытается избежать исполнения ордера МУС.

После выдачи ордера стало известно, что планов задерживать российского диктатора у ЮАР нет. Также стало известно, что ЮАР проведет консультации с Кремлем по этому вопросу.

У президента страны обвиняли МУС в том, что якобы ордер на арест президента РФ "вставляет палки в колеса" для проведения саммита БРИКС.

На прошлой неделе правящая партия АНК открыла внутренние дебаты на тему возможного выхода страны из Римского устава.

Вас также могут заинтересовать новости: