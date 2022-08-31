Урмас Рейнсалу отметил, что за шесть месяцев через территорию Эстонии прошло 300 тысяч россиян

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что другие страны Европейского союза признают право соседних с Российской Федерацией государств закрыть свои границы для россиян. Он указал, что такое решение не будет препятствовать побегу диссидентов из страны-агрессора.

Об этом сообщает ERR.

"Страны этого региона в силу своего расположения сохраняют за собой законное право делать собственные шаги, которые они считают разумными, руководствуясь своими интересами безопасности", - заявил Рейнсалу.

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По его словам, в Эстонии проживает около миллиона взрослых людей, а за шесть месяцев через территорию этой страны прошло 300 тысяч россиян.

"Сколько пограничников нужно иметь на каждого гражданина государства-агрессора? Весь народ будет только охранять границу?" – продолжил дипломат.

При этом он указал, что если не будет общеевропейского соглашения об ограничении въезда граждан РФ в Евросоюз, то страны на восточной границе могут сделают это самостоятельно, но только для своей территории

"Министры иностранных дел ряда стран Европейского Союза признали законность этого возможного шага, имея в виду именно тот факт, что у граничащих с Россией государств совсем другая ситуация и контекст, чем у государств, расположенных в 2 тысячах километров от России", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Также он заверил, что такое решение не помешает побегу диссидентов из России, потому что страны Шенгенского визового соглашения выдали гражданам РФ 10 миллионов виз, а с начала войны в Евросоюз въехали около миллиона россиян, из которых только 3 тысячи человек попросили убежища.

Запрет на выдачу виз для россиян - что известно

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и ранее выступал против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета на выдачу виз российским гражданам. При этом Франция и Германия выступили против введения полного запрета.

В свою очередь пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет.

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