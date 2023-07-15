Президент Литвы рассказал об одном из эпизодов саммита НАТО, прошедшего на этой неделе.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский разозлил некоторых участников мероприятия своими гневными твитами в адрес Альянса. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT.

"Драма была очень большой, и в какой-то момент у меня действительно были основания опасаться, что текст [итогового решения саммита] вдруг может сильно ухудшиться или что будут убраны [из него] крайне важные для нас и для Украины вещи", – рассказал Науседа.

Он отметил, что прекрасно понимает эмоции Зеленского, который возглавляет государство во время полномасштабной агрессии со стороны РФ. С другой стороны литовский президент полагает, что жесткие заявления украинского лидера могли быть попыткой подтолкнуть партнеров к более решительным мерам.

Видео дня

"Это еще и рычаг торга, потому что на тот момент решения еще не были приняты. Но тогда я просто прекрасно осознавал, что мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше погубит сам Вильнюсский саммит. Я говорю это очень ответственно. Это могло случиться", – рассказал Науседа.

Литовский президент отказался назвать страны, лидеры которых обиделись на жесткие твиты Зеленского.

"Настрой был такой, ну вот смотрите, мы стараемся, очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем, чтобы их (принятые Западом решения – УНИАН) называли, может быть, абсурдными или что-то в этом роде. Это был очень мимолетный момент", – отметил он.

Гневный твит Зеленского во время саммита НАТО

На состоявшемся в Вильнюсе саммите страны НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действий для членства (ПДЧ) на пути Украины в НАТО. Однако вместо этого озвучили весьма расплывчатую формулировку о том, что пришлют приглашение присоединиться к НАТО, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Еще до того, когда эти слова были озвучены официально, но были сказаны в кулуарах саммита, Зеленский опубликовал эмоциональный твит:

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: