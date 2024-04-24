По словам президента, то, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом законопроекта о выделении военной и экономической помощи Украине. Об этом говорится в вечернем видеообращении главы государства.

"Сегодня президент Байден подписал принятый Конгрессом пакет поддержки - поддержки, в частности, украинской. Путь длиной в полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся - нуждаемся, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов. На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями - на всех уровнях, - чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", - заявил он.

Зеленский выразил благодарность Байдену, Конгрессу, всем американцам, "которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему".

Видео дня

"И только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем это обеспечить. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, которые производят оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни. Все наше сотрудничество - Украины и Соединенных Штатов, - каждое проявление поддержки нашей защиты сейчас делают сильнее оба наших народа и всех наших партнеров, весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, которые прошли в дебатах, в сомнениях.

"То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел - все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию", - подчеркнул глава государства.

Байден подписал помощь от США для Украины - детали

Сегодня, 24 апреля, помощь Украине от США окончательно принята - документ подписал американский президент Джо Байден.

О подписании документа лидер Штатов рассказал во время брифинга.

По словам Байдена, эта помощь является также инвестированием в собственную безопасность США. "Если наши союзники станут более безопасными и сильными, мы будем сильнее", - подчеркнул глава государства.

Байден добавил, что путь этого закона на его стол был нелегким, и он должен был оказаться там раньше, "но все-таки он пришел, и в тот момент, когда это нужно".

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