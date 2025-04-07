Американский президент уверяет, что с экономикой США все в порядке.

На фоне падения ключевых экономических индексов по всему миру, включая США, Дональд Трамп отчаянно пытается оправдать свое решение о введении таможенных торговых барьеров. Новое заявление на эту тему появилось в соцсети Truth Social.

"У Соединенных Штатов есть шанс сделать то, что следовало сделать десятилетия назад. Не будьте слабыми! Не будьте дураками! Не будьте паникерами. Будьте сильными, мужественными и терпеливыми, и результатом будет величие!" - написал Трамп, посыпая текст капсом.

Незадолго перед тем президент США опубликовал похожий по посылу пост, в котором заявил о якобы улучшении экономической ситуации в Америке.

Видео дня

"Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, а США, на которых долгое время наживались, еженедельно получают миллиарды долларов из стран-нарушителей через тарифы, которые уже действуют", - написал Трамп.

Мировая экономика катится в пропасть из-за американских пошлин

Как писал УНИАН, после введения Трампом дополнительных пошлин на весь импорт в США на прошлой неделе по всему миру начали падать биржевые индексы. В частности существенно подешевели и акции американских компаний, поскольку инвесторы боятся рецессии и инфляции в США после введения торговых барьеров.

Вслед за акциями дешевеют и криптовалюты. Биткойн уже вернулся на уровень ноября - до того момента, как криптоинвесторы обрадовались, что Трамп либерализует этот рынок.

Сегодня, с открытием торгов после выходных, падение фондовых рынков во всем мире продолжилось.

Вас также могут заинтересовать новости: