Биткойн уже пробил планку в 80 тысяч долларов и падает дальше.

Основные криптовалюты резко просели в цене под вечер воскресенья, продолжая тенденцию, начатую месяц назад из-за разочарования политикой Трампа. О падении курса криптовалют сообщает Reuters.

Так, главная криптовалюта мира, биткойн, в воскресенье упала примерно на 5% до 78,89 тысяч долларов за единицу.

Но еще большее падение продемонстрировал эфириум (эфир), который считается второй после биткойна самой надежной криптовалютой. Он к вечеру потерял 9,62% стоимости и теперь стоит 1617,65 долларов за единицу.

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Аналогичную тенденцию демонстрируют и большинство других криптовалют.

Хаос на фондовых и валютных рынках

Как писал УНИАН, после введения Трампом высоких тарифов на импорт в США на этой неделе на биржах по всему миру началось падение индексов. В частности подешевели и акции американских компаний, поскольку инвесторы боятся рецессии и инфляции в США после введения торговых барьеров.

В частности немного подешевели капиталы крупнейших американских миллиардеров, включая Илона Маска, Джефа Безоса и Марка Цукерберга.

Поскольку держать деньги в акциях стало рискованно, инвесторы начали скупать золото, вызвав рост его цены.

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