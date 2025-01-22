Он подчеркнул, что следующие недели будут решающими как для Киева, так и для Москвы.

Украина возлагает надежды на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет положить конец войне с Россией, однако российский диктатор Владимир Путин, скорее всего не согласится на прекращение войны. Такое мнение в комментарии POLITICO высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"2024 год был похож на год ожидания. У нас были выборы, мы отвлекались, администрация Байдена то говорила "нет", то говорила "да"... 2025 год выглядит как год действий. Мы наконец-то двигаемся", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что следующие недели будут решающими как для Киева, так и для Москвы.

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"Я думаю, что Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится... и я думаю, что команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу. Проявить больше решимости. И выложить все на стол", - сказал Волкер.

По его словам, это может означать ужесточение санкций, значительное увеличение экспорта американских энергоносителей, чтобы урезать военный бюджет Путина, и продолжение военной поддержки Украины.

"Есть разные способы сделать это, кроме денег налогоплательщиков, включая программу ленд-лиза, в том числе путем ареста Европой российских активов на сумму 300 миллиардов евро и использования этих денег для покупки американского оборонного оборудования", - сказал Волкер.

Он отметил, что это послужит сигналом для Путина о том, что "лучше не будет".

Трамп и война в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что когда Трамп поговорит с Путиным, он поймет, что с РФ путинских времен нет смысла о чем-то договариваться и надо просто усилить поддержку Украины.

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