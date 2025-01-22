При этом нет разницы, в каком формате будет происходить разговор.

Когда президент США Дональд Трамп напрямую пообщается с российским диктатором Владимиром Путиным, он моментально поймет, что с РФ путинских времен нет смысла о чем-то договариваться и надо просто "добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России". Таким мнением в эфире телемарафона поделился советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очевидно, когда Трамп поговорит с Путиным, здесь нет разницы, это будет формат телефонного разговора, или какой-то другой формат, в этот момент для него станет понятно, что с РФ по крайней мере путинских времен, нет смысла договариваться о чем-то. И что надо просто немножко еще добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России на тех или иных направлениях. Или увеличить или масштабировать удары по территории России, потому что это сильно тригерит того же Путина, его окружение", - акцентировал Подоляк.

Он добавил, что в то же время, нужно существенно повысить цену войны для Путина за счет выдавливания РФ из ряда глобальных и финансовых, и отраслевых рынков.

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По словам Подоляка, уже можно увидеть изменение в позиции как самого Трампа, так и спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога по завершению войны в Украине. Потому что они получили доступ к информации о внутреннем состоянии России, о мотивах. Это совсем другие позиции, которые касаются именно осознания того, что с РФ будет непросто, что нужно выбирать - или играть по сценарию российского диктатора, или дожимать страну-агрессора.

"Или вы играете в сценарий Путина, что нонсенс - это практически сценарий Афганистана. То есть, что надо быстро закончить эту войну на условиях России, там было на условиях Талибана. Понимаете, как это будет выглядеть репутационно и с точки зрения лидерства для США. Как раз таки на фоне того, что уже подписаны указы, достаточно жесткие, по совсем другой модерации как раз таки внутренней политики Соединенных Штатов. На этом фоне сыграть во внешней политике в ключевую ситуацию и отдать все в пользу России - это репутационный нонсенс. Или, гораздо более четкое будет понимание, что Россию надо дожимать и что для этого нужно. Мы будем видеть все это",- отметил он.

Подоляк спрогнозировал три процесса в США по вопросу завершения войны в Украине, которые вскоре можно будет увидеть.

"Мне кажется, мы будем видеть три процесса совсем скоро. Первое, это реалистичное понимание, что просто договориться с Россией, без инструментов принуждения, невозможно. Второе, что инструменты принуждения должны действительно выглядеть гораздо мощнее, чем до сих пор. Имеется в виду, что милитарность Украины должна быть на другом уровне и экономическое давление на Россию - на другом уровне. Третье, безусловно субъект Путин не является сегодня субъектом, который говорит какие-то рациональные вещи и поэтому слушать его - это только лишнее время тратить",- резюмировал он.

Война в Украине - заявления высокопоставленных чиновников США

Как сообщал УНИАН, новый госсекретарь США Марко Рубио назвал усилия по прекращению войны в Украине "тяжелой работой дипломатии". Он отметил, что переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной не будут проходить публично, что США должны здесь сыграть свою роль и признал, что это "дело сложнее", чем считал ранее Трамп.

Кроме того, Трамп также заявил, что, скорее всего, введет санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине.

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