Встреча запланирована на 16:45 по Киеву.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении войны.

Журналисты спросили политика, что он скажет президенту Украины во время сегодняшней встречи. "Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам надо покончить со смертями и разрушениями. Вы так не думаете? Разве это будет плохо?" - ответил Трамп.

Также его спросили, считает ли он, что Киев должен уступить собственные территории для окончания полномасштабной войны. Трамп ответил так: "Посмотрим, как будет. Посмотрим".

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Встреча Трампа и Зеленского

Как известно, бывший президент Соединенных Штатов Америки постоянно обещает, что сможет закончить войну в Украине всего за 24 часа. Ранее Зеленский приглашал его посетить Киев, однако тот так и не приехал.

В последнее время риторика Трампа относительно войны в Украине стала более жесткой. На днях он пообещал вывести США из этого противостояния.

Известно, что политики должны встретиться в Нью-Йорке, встреча запланирована на 16:45 по Киеву. Ранее Трамп опубликовал в сети письмо, которое написал ему Владимир Зеленский. В нем президент призывает встретиться, чтобы обсудить справедливое окончание войны

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