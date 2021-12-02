Военные учения возле украинской границы будут проходить "где-то в два этапа", поделился самопровозглашенный "лидер" Беларуси.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с главой России Владимиром Путиным договорились о проведении белорусско-российских военных учений на границе Украины.

Совместные учения пройдут в ближайшие несколько месяцев на границе Беларуси и Украины, сказал Лукашенко в интервью "РИА Новости".

По его словам, учения буду проходить "где-то в два этапа".

Читайте такжеЛукашенко пустился во все тяжкие: говорит о готовности встать на сторону РФ в случае "агрессии Украины" (видео)

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе... Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", – поделился Лукашенко.

Ранее Беларусь и Россия уже проводили совместные учения.

Напомним, весной 2014 года Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донбасса. Российская власть поддержала боевиков, которые захватили часть восточной Украины и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись российские войска.

В конце октября 2021 года американское издание The Washington Post написало, что Россия увеличила численность своих войск возле границы украинской границы.

Потом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ стянула к украинской границе свыше 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк