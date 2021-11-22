Российское Минобороны хочет "прикрыть" юг своей страны новыми батальонами с тяжелым вооружением, узнали журналисты.

Минобороны Российской Федерации планирует создать в Южном военном округе три новых батальона, которые получат на вооружение проверенные временем тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и новейшие ТОС-2 "Тосочка".

Новыми батальонами планируют "прикрыть" юг РФ – границу с Украиной, Кавказ и захваченный россиянами Крым, пишет издание "Известия", ссылаясь на сведения министерства.

По его данным, три новые батальона с тяжелыми огнеметами в Минобороны хотят создать до 2027 года.

Читайте такжеУгроза вторжения России в Украину: у Путина заговорили о "попытке провокации""…на их вооружение поступят как проверенная временем система "Солнцепек" на базе танка, так и новейшая "Тосочка" на колесном шасси. Эти системы способны выжигать территорию в сотни и даже тысячи гектар…", – отмечается в материале.

В армии РФ ТОС-1 есть на вооружении некоторых частей войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"…поставка ТОС в ЮВО будет осуществляться поэтапно. На первом этапе – до 2024 года – их количество в уже существующих частях доведут до 42 комплектов. На втором этапе предполагается последовательное увеличение числа ТОС формированием дополнительных подразделений в полках РХБЗ общевойсковых армий", – добавили собеседники издания.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что РФ стянула к границе нашей страны 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля следующего года.

До этого американское издание The Washington Post писало, что Россия увеличила количество войск возле границы нашей страны.

Такие сведения вызвали обеспокоенность на Западе. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что российская сторона допустит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории украинского государства.

Франция и Германия отмечали, что в случае начала масштабных военных действий России против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что не верит в масштабное вторжение РФ на территорию нашего государства.

Автор: Екатерина Присяжнюк