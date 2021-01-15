Договор об открытом небе - международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств-членов ОБСЕ, в том числе Украины.

Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе (ДОН).

Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

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Москва утверждает, что своим выходом из ДОН Соединенные Штаты "существенно нарушили баланс интересов государств-участников, достигнутый во время подписания Договора" и "подорвали роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".

Также в России заявили, что Вашингтон не поддержал их предложения по поддержанию жизнедеятельности договора.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения преград для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. После их завершения соответствующее уведомление направят Депозитариям", – говорится в заявлении Москвы.

Выход США из Договора об открытом небе

22 мая стало известно, что США решили выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в нарушении положений документа.

22 ноября Помпео сообщил о вступлении в силу решения о выходе США из Договора об открытом небе.

Договор об открытом небе - международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств-членов ОБСЕ, в том числе Украины.

Соглашение предусматривает единый режим контроля за военной деятельностью и вооружений. Оно устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности участникам сделки осуществлять облеты территорий друг друга.

Украина ратифицировала договор в 2000 году. Соглашение вступило в силу в 2002 году.

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Автор: УНИАН