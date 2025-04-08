По словам источников, департамент Маска выискивает нелояльных к Трампу сотрудников.

Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, следит за федеральными госслужащими при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что команда Маска следит за коммуникациями как минимум одного федерального агентства, чтобы выявить враждебность в отношении президента США Дональда Трампа.

По словам журналистов, DOGE нестандартно использует ИИ и другие технологии.

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"Слежка станет примером необычного использования технологий для выявления проявлений предполагаемой нелояльности среди рабочей силы, которая и так уже пострадала от массовых увольнений и резкого сокращения расходов", - сказано в материале.

По словам источника, команда DOGE, среди прочего, использует приложение Signal для общения, что потенциально нарушает федеральные правила ведения учета, поскольку сообщения могут исчезать по истечении определенного периода времени.

Уточняется, что в департаменте также "широко" задействовали чатбот Grok AI Маска в рамках своей работы по сокращению федерального правительства. Использование ИИ и Signal усиливает опасения экспертов по кибербезопасности относительно того, что Маск или администрация Трампа могут использовать собранную с помощью ИИ информацию для продвижения своих собственных интересов или для преследования политических целей.

Журналисты пишут, что одной из структур, для слежки за работниками которой команда DOGE использовала технологии, является Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Оно оказалось под пристальным вниманием администрации Трампа.

В EPA сообщили, что с помощью ИИ DOGE мониторит коммуникационные приложения и программное обеспечение, такое как Microsoft Teams.

"Нам сказали, что они ищут антитрамповский или антимаскивский язык", - сообщил один из источников журналистам.

Еще два собеседника издания сообщили, что DOGE будет искать людей, чья работа не соответствует миссии администрации Трампа. В связи с этим один из менеджеров призвал госслужащих к осторожности в том, о чем они переписываются или что делают.

Работа департамента DOGE Маска

Как писал УНИАН, по замыслу DOGE должен был заниматься "демонтажем правительственной бюрократии, сокращением избыточных правил, сокращением расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп ограничил полномочия Маска на фоне массовых сокращений госслужащих. Американский лидер заявил, что глава Департамента эффективности правительства не имеет полномочий принимать единоличные решения по кадровой политике.

Позже Трамп заявил, что департамент Маска DOGE прекратит работу. По его словам, рано или поздно миллиардер захочет вернуться в свою компанию.

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