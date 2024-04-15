В целом республиканцы доверяют Трампу в получении информации о войне в Украине больше, чем любым источникам.

Республиканцы доверяют Дональду Трампу в получении информации о войне в Украине больше, чем любым другим новостям или правительственным источникам.

По данным опроса CBS News, проведенного 9-12 апреля, 79% республиканцев заявили, что доверяют Трампу в получении информации по войне в Украине – это более чем в два раза больше, чем 33% республиканцев, которые говорят, что доверяют журналистам в зоне боевых действий для получения информации.

После Трампа наибольшим доверием респондентов-республиканцев пользуется Пентагон – 60%, за ним следовали консервативные СМИ с 56% доверия. При этом Госдепартамент пользовался наименьшим доверием по этому вопросу: только 27 процентов респондентов-республиканцев заявили, что доверяют ему в вопросе войны в Украине.

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Опрос, опубликованный в воскресенье, также выявил резкий раскол среди партий по поводу того, следует ли США отправлять оружие и военную помощь Украине. Около трех четвертей демократов (74 процента) считают, что США должны это сделать, и только 30 процентов республиканцев согласны с этим. Независимые конгрессмены разделились ровно посередине: 50 процентов считают, что США должны отправлять оружие и военную помощь, а 50 процентов говорят, что США не должны этого делать.

Взгляды Трампа на войну в Украине

Как рассказала бывшая советница Трампа Фона Хилл, Во времена своего президентства Дональд Трамп выражал стойкое убеждение, что Украина должна быть частью России.

Ранее газета The Washington Post написала, в чем на самом деле заключается "гениальный" план Трампа примирить Украину и Россию за 24 часа. Как рассказали люди, которые обсуждали с Трампом этот вопрос, он хочет просто принудить Украину к территориальным уступкам.

А по данным CNN, Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров, используя вопрос военной помощи Украине для шантажа обеих сторон.

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