Российского посла вызвали "на ковер" в МИД Швейцарии.

Российское посольство в Швейцарии угрожало местному журналисту за материал об оккупированном Мелитополе. Швейцарский МИД вызвал к себе посла России Сергея Гармонина, чтобы выразить ему протест.

"Посольство России в Берне пригрозило журналисту NZZ юридическими мерами в России за его репортаж. Такой образ действий неприемлем, и мы недвусмысленно сообщим об этом российскому послу", – заявили в МИД Швейцарии.

В начале апреля в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung вышла большая авторская статья о жизни Мелитополя в условиях российской оккупации. Значительная часть материала была посвящена деятельности украинских партизан в городе.

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Неделю спустя российское посольство в Швейцарии опубликовало на своем сайте заявление, в котором назвало статью свидетельством "полной деградации журналистской и общечеловеческой этики авторов". Кроме того, посольство прямо предупредило, что в России "за публичное оправдание терроризма" журналиста могут посадить в тюрьму на 7 лет.

Ситуация в Мелитополе

Имеющий стратегическое расположение в центре оккупированных территорий юга Украины Мелитополь считается одним из наиболее вероятных направлений будущего контрнаступления ВСУ. Готовясь к нему, оккупанты строят вокруг города фортификационные сооружения и минируют поля.

Между тем в самом городе активно действует украинское подполье. В городе с завидной регулярностью уничтожают представителей российской оккупационной администрации. Также партизаны взрывают военные объекты врага.

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