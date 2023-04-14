Это произошло в районе железнодорожного депо, где противник разместил ремонтную базу, которая уже пострадала, но еще не полностью разрушена.

Утром в районе железнодорожного депо во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел сверхмощный взрыв. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Утро для врага началось совсем некрасиво. Был сверхмощный взрыв, который слышал не только Мелитополь, но и окрестные села. Этот взрыв произошел недалеко от железнодорожного депо. Мы четко знаем, что именно в том месте враг концентрирует свою технику и боеприпасы. Также, к сожалению, на базе нашего депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала, но еще не полностью разрушена", - сказал он.

Ситуация в Мелитополе-последние данные

Как сообщал УНИАН, за две недели на временно оккупированной части Запорожской области было уничтожено более 15 военных базирований российских захватчиков. В частности, на территории Мелитополя было уничтожено семь мест складирования вражеской техники и боеприпасов.

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Тем временем в городе оккупанты отбирают загранпаспорта у коллаборантов, чтобы те не убежали, да строят оборонительные сооружения. В частности, по данным мэра Мелитополя Федорова, в последние дни наблюдается больше движения военной техники именно из-за временно оккупированного Мелитополя.

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