Жители города могут увидеть на своих дверях вражеские "сюрпризы".

Оккупанты начали во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) новую волну "национализации" жилья.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, жители Мелитополя могут увидеть на парадных дверях домов новые "объявления" и даже метки врага - так россияне проверяют, живет ли там кто-то.

По его словам, первая волна поквартирных рейдов РФ произошла два месяца назад, сейчас у врага новый этап.

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"Вторая волна: сейчас. Вешают на двери объявления "объект имеет признаки бесхозности". Или ставят корректором метки на глазок двери, проверяют, живет ли кто дома. Плюс забирают жилье за неуплату коммунальных услуг во вражеские кассы", - отметил чиновник.

Россияне запугивают жителей Мелитополя

Напомним, что армия РФ придумала новую преступную тактику во временно оккупированном Мелитополе, рассчитывая таким образом запугать местные силы сопротивления, которых боятся сами.

5 апреля Генштаб Украины сообщил, что россияне угрожают мелитопольцам вывозом в Россию. Также они усиливают психологическое давление на общественность, заставляя как поскорее взять российский паспорт, вместо украинского. Отдельно, установили "дедлайн" до 1 июня.

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