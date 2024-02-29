29 февраля состоялось самое длинное и самое бессодержательное Послание Путина к Федеральному собранию за почти четверть века его правления в России. Практически нет ни одного яркого и политически значимого тезиса, который был бы достоин цитирования и серьезного анализа. Поэтому даже в российских пабликах комментируют не столько содержание этого выступления, сколько форму – самое длинное Послание (более двух часов), аплодисменты восемьдесят раз, отсутствие Кадырова.

Так и вспоминаются советские мэмы: "речи длинные пустые", "долгие продолжительные аплодисменты". Только вместо шамкающего Брежнева – кашляющий Путин. Тогда были речи Генсека на съездах КПСС, а сейчас - кашляющее Послание некоронованного "Государя" (это я цитирую одного из российских комментаторов) к формально Федеральному собранию РФ, а по сути – кремлевским царедворцам.

Намекает Путин и на новое "дворянство" - участников СВО, которым обещают разные "плюшки" и кадровый рост. Да и мундиров в зале, где собирают слушателей Послания, становится все больше.

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Две главные темы этого Послания – война (так называемая СВО) и предвыборные обещания аж на 2030 год (дата уже следующих президентских выборов в РФ).

Если снять всю словесную мишуру, то главное предвыборное обещание Путина – это война. СВО "без конца и без края". Но параллельно озвучивались предвыборные обещания разным социальным группам, а также целая россыпь "национальных проектов". Судя по кислым лицам Набиуллиной (глава российского Центробанка) и Силуанова (министр финансов в РФ), денег на все это у них нет (их и на войну уже с трудом хватает). Хотя, как говорил экс-президент РФ Дмитрий Медведев: "Денег нет, но вы держитесь".

Не могу не отреагировать на новый национальный проект РФ "Продолжительная и активная жизнь", анонсированный Путиным. Принимая во внимание совмещение войны и предвыборных обещаний, этот нацпроект правильнее было бы назвать "Непродолжительная, но очень активная жизнь в СВО".

В очередной раз прозвучали угрозы Западу и одновременно призыв к американцам о готовности договариваться по стратегическим вопросам. Но все это уже было, и даже в более конкретной форме, а не так абстрактно, как сейчас.

Зато с каким удовольствием Путин озвучивал названия российских ракет! Престарелый мальчик Вова играет в ракеты, как в солдатиков. Вот только от его "военных игр" гибнут люди, и войны идут настоящие, а не игрушечные.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"