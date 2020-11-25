Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

В Аргентине объявлен национальный траур в связи со смертью легендарного Диего Марадоны.

Об этом сообщает местное издание El Territorio.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил национальный траур на 72 часа после смерти Марадоны.

"Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо за то, что существовали, Диего. Мы будем скучать по вам", - написал Фернандес в своем Twitter.

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Диего Марадона: главное

Легендарный футболист Диего Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997-м году.

Марадона представлял клубы "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.

Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года. Также он является вице-чемпионом мира 1990 года.

Марадона является автором одного из самых известных голов в истории футбола. На 51-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 он отправил мяч в ворота англичан рукой, чем принес аргентинцам победу со счетом 2:1.

Смерть Диего Марадоны: что известно

Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет в результате сердечной недостаточности.

По данным СМИ, у Марадоны случилась остановка сердца, медики безуспешно пытались его реанимировать.

Накануне Диего Марадона перенес операцию на мозге в связи с субдуральной гематомой.

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Перевод: Екатерина Лиманская