Как отмечают аналитики, пока нельзя сказать, что в порту происходят масштабные строительные работы, и заявления о готовности базы преувеличены.

Грузинские СМИ сообщили, что россияне почти завершили строительство порта в оккупированном городе Грузии Очамчира, где планируют разместить свои военные корабли. В то же время аналитики Defence Express проанализировали снимки базы и указали, что заявления о готовности базы преувеличены.

Так, отмечают аналитики, если сравнить съемки с дрона со спутниковыми снимками октября 2022 года, то видно, что завершено строительство одного здания, но работы над ним начались еще летом 2021 года.

Что касается места активного проведения работ, то, как отмечают аналитики, это не строительная площадка, а грузовой угольный терминал, который, по имеющейся информации активно используется в качестве контрабандного узла под контролем ФСБ.

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"Таким образом, пока невозможно сказать, что масштабные работы действительно идут и то, что весь Черноморский флот РФ уже вскоре перебазируется на эту объективно небольшую базу с бухтой размером 200 на 200 метров. Но отметим, что сама инициатива РФ разместить даже часть кораблей ЧФ РФ в оккупированной Очамчире демонстрирует, что для Кремля 130 км до НАТО, а именно такая дальность от этой базы до границы с Турцией, безопаснее базирования в пока оккупированном Севастополе", - подчеркивают аналитики.

Российский военный порт в оккупированной Грузии - что известно

Город Очамчира находится в Абхазии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Уже 26 января 2009 года главный штаб ВМФ РФ сообщил о создании в 2009 году в порту Очамчира пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота.

В СМИ сообщают, что Россия ведет там интенсивное строительство, и новый военный порт РФ может начать свою работу уже в этом году.

В то же время аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс заявил, что после того, как Украина получит F-16, "хитрый план" Путина по спасению Черноморского флота не сработает. Именно в оккупированной части Грузии Россия пытается спрятать свои военные корабли.

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