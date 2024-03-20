Такой объект, как военный порт, может стать целью для украинских военных, ведь там будут расположены боевые корабли РФ.

Россияне почти завершили строительство порта в оккупированном городе Грузии Очамчира, где планируют разместить свои военные корабли. С помощью этого РФ может открыть второй фронт, ведь порт станет легитимной целью для украинских дронов. Об этом сообщает TV Pirveli.

Известно, что проведение работ в порту удалось зафиксировать аэрофотокамере. На кадрах можно увидеть интенсивное движение строительной техники. По информации телеканала, работы там не останавливаются.

Также сообщается, что новый военный порт РФ может начать свою работу уже в этом году. В то же время в антиоккупационном грузинском движении утверждают, что РФ хочет втянуть страну в войну, потому что дроны или ракеты украинских военных могут атаковать вражеские корабли в Очамчире.

"Россияне работают, по всему периметру движется строительная техника, идет достаточно активный процесс подготовки этого порта. Понятно, что Россия будет пытаться втянуть Грузию в войну. Поэтому не стоит удивляться, что украинские морские беспилотники или ракеты достигнут российских кораблей в порту Очамчиры", - отметили в антиоккупационном движении Грузии.

В свою очередь Лидер движения "За Абхазию" Нукри Нодиа отметил, что правительство Грузии должно обратиться по этому вопросу к международным партнерам.

"В этом порту идет восстановительный процесс, и он, безусловно, может быть использован против Украины и стать мишенью для Украины. Этот процесс направлен на дестабилизацию в регионе. Наше правительство должно привлечь к процессу всех международных партнеров", - предупредил он.

Город Очамчира находится в Абхазии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Уже 26 января 2009 года главный штаб ВМФ РФ сообщил о создании в 2009 году в порту Очамчира пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота.

Позиция Грузии относительно оккупации Абхазии и Южной Осетии

Как писал УНИАН, Грузия осудила РФ за проведение выборов в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. В МИД страны заявили, что это очередной шаг против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии и незаконное открытие избирательных участков с целью массового привлечения местного населения. Это действие является шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает основные принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт", - говорится в заявлении.

В то же время аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс заявил, что после того, как Украина получит F-16, "хитрый план" Путина по спасению Черноморского флота не сработает. Именно в оккупированной части Грузии Россия пытается спрятать свои военные корабли.

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