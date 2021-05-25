Софию Сапегу арестовали на два месяца в СИЗО КГБ.

Силовики в Беларуси опубликовали видео допроса россиянки Софии Сапеги, которую 23 мая задержали в аэропорту Минска вместе с оппозиционером Романом Протасевичем.

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"Я, Сапега Софья Андреевна 1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территорию Литвы в Вильнюсе. 23.05.2021 года летела в одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", – сказала Сапега.

Софию Сапегу арестовали на два месяца в СИЗО КГБ. Белорусские правоохранители подозревают, что россиянка причастна к протестам в республике в августе 2020 года.

Ролик с допросом девушки появился на том же провластном Telegram-канале "Желтые сливы", в котором ранее публиковали видео с Протасевичем.

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Яна Ставская