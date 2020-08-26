Правнук Агаты Кристи изменил название романа "Десять негритят" из-за расизма

Отныне во Франции роман будет выходить под названием "Их было десять".

Переиздания одного из самых известных детективных романов знаменитой писательницы Агаты Кристи больше не будут выпускать во Франции под названием «Десять негритят». Название изменили в рамках борьбы с расизмом

Читайте такжеВ Нью-Йорке дату освобождения рабов в США объявили праздничным днемОб этом сообщает радио RTL.

Отмечается, что соответствующее решение принял правнук писательницы Джеймс Причард, возглавляющий организацию Agatha Christie Limited. Ей принадлежат права на произведения Кристи.

По его словам, в 1938 году, когда писался роман, люди использовали другую лексику, но времена меняются. Отныне во Франции роман будет выходить под названием «Их было десять».

«Мы больше не должны использовать термины, которые могут ранить. В 2020 году это правильное поведение. Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось при публикациях в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-х годах, а сейчас пришло время изменить его всюду», – сказал Джеймс Причард.

Роман Агаты Кристи «Десять негритят»: интересные факты

Самая продаваемая книга писательницы, и, по ее словам, самая сложная в создании.

Роман был экранизирован около 10 раз.

Входит в «100 лучших детективных романов всех времен».

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Автор: Катерина Шварц