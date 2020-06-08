Дело MH17: суд после семичасового заседания взял перерыв до завтра

Судебное заседание Окружного суда Гааги проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама).

Суд в Нидерландах, где сегодня возобновился процесс по делу сбитого малайзийского «Боинга», взял перерыв до завтрашнего утра.

Как сообщает Радио Свобода, в заседании, которое длилось семь часов, преимущественно выступала сторона обвинения.

Сторона обвинения рассказала о сложностях в сборе доказательств и в очередной раз подчеркнула о доказательствах того, что «Бук» был на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией силам.

Также судья заявил, что суд хотел приобщить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, и таким образом рассекретить их. По его словам, прокуратура Нидерландов отправила соответствующий запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Национальный прокурор по борьбе против терроризма Нидерландов ознакомился с этим меморандумом.

«Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он ознакомился. Он также пригласил, чтобы его выводы были приобщены к досье. Власти США проинформировали о том, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты в дополнение к этому меморандуму», - сказал председательствующий судья.

Таким образом, по его словам, меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по борьбе против терроризма были приобщены к материалам дела.

Кроме того, сегодня адвокаты Олега Пулатова - единственного подсудимого, представленного адвокатами - во время своего выступления заявили, что будут добиваться отсрочки слушаний по существу, поскольку, по их словам, ограничения из-за пандемии в Нидерландах не позволили в полной мере ознакомиться с материалами дела, а также слетать в Россию, чтобы посоветоваться с подзащитным.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Судебное заседание Окружного суда Гааги проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама). 9 марта начался судебный процесс относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание. Также подозреваемые проигнорировали заседание 8 июня.

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