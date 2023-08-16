По словам Ларса Локке Расмуссена, во время встречи в пятницу в Пекине он обсудит со своим китайским коллегой Ван И вопросы Украины.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен планирует попросить Китай занять более жесткую позицию по Украине и поговорить с Владимиром Путиным о начатой им войне, пишет Reuters.

"Нам нужно, чтобы Китай занял более жесткую позицию. Путин не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китай должен высказаться", - заявил он.

По словам Расмуссена, во время встречи в пятницу в Пекине он обсудит со своим китайским коллегой Ван И вопросы Украины и двустороннего сотрудничества в области "зеленой" энергетики.

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Позиция Китая относительно войны в Украине - подробности

Китай не сворачивает связи с Россией, несмотря на присутствие во время переговоров по Украине в Джидде и настаивает на "беспристрастности" Пекина в конфликте.

8 августа, министры иностранных дел Китая и РФ Ван И и Сергей Лавров провели телефонный разговор. Китайский министр во время переговоров заверил своего российского коллегу, что Пекин будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции относительно войны в Украине.

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