Пекин так и не стал сворачивать связи с агрессором.

Китай не сворачивает связи с Россией, несмотря на присутствие во время переговоров по Украине в Джидде и настаивает на "беспристрастности" Пекина в конфликте.

Как сообщает CNN, Пекин так и не стал сворачивать связи с агрессором. "Ее главный дипломат Ван И позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову на следующий день после завершения переговоров в Джидде, вновь заявив о "беспристрастности" Пекина в конфликте", - говорится в материале.

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось издание, считают, что главной целью появления представителей КНР в Саудовской Аравии было "сдерживание" Европы от более тесного союза с американцами.

Видео дня

"Основная цель Китая — сохранить неопределенность в позиции Европы, чтобы они не зашли так далеко, как хотелось бы США. Поддержание экономических связей с Китаем затрудняет "ястребам" оттягивание Европы от Китая. Мы подозреваем, что Джидда - это реакция на то, что Россия сблизила Европу с США. Китай поэтому чувствует, что ему нужно возобновить взаимодействие с Украиной", - заявил изданию источник в европейских военных кругах.

Война в Украине и переговоры в Джидде

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, прошли переговоры о прекращении войны в Украине. В них приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китая, США и государств Европы. Представиели РФ не были допущены к участию в переговорах.

8 августа 2023 года в СМИ появилась информация о том, что после переговоров по Украине в Джидде Китай заверил РФ в своей "беспристрастности".

СМИ также писали о том, что саммит в Джидде показал усиление разногласий между Китаем и РФ по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: