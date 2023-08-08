Китай "активно будет способствовать мирным переговорам", заверил министр иностранных дел.

Во вторник, 8 августа, министры иностранных дел Китая и РФ Ван И и Сергей Лавров провели телефонный разговор. Китайский министр во время переговоров заверил своего российского коллегу, что Пекин будет придерживаться независимой и беспристрастной позиции относительно войны в Украине. Их разговор состоялся в считанные дни после переговоров в Саудовской Аравии.

"Стороны также обменялись мнениями относительно украинского кризиса и других международных и региональных проблем, представляющих общий интерес. Ван И подчеркнул, что по украинскому кризису Китай будет отстаивать независимую и беспристрастную позицию, выступать объективно и рационально, активно способствовать мирным переговорам и искать политическое решение любого международного многостороннего события. Лавров отметил, что Россия согласна с позиционным документом Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, ценит и приветствует конструктивную роль Китая в этом вопросе", – информирует китайское внешнеполитическое ведомство.

Это заявление было сделано после того, как Китай принял участие в международных переговорах по урегулированию войны в Украине, прошедших в Саудовской Аравии. Пекин высоко оценил эту меру, констатировав, что он помог "консолидировать международный консенсус".

Видео дня

Китай на переговорах в Джидде

5-6 августа в Джидде, Саудовская Аравия, прошли переговоры о прекращении войны в Украине. В них приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китая, США и государств Европы, но не России.

От Китая присутствовал спецпосланник по вопросам Евразии и экс-посол Китая в России Ли Хуэй, который в мае отправлялся в "европейское турне" с целью продвигать китайский мирный план по Украине.

Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах писал, что Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "положительный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: