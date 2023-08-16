Всего произошло более 15 боевых столкновений по всей линии фронта.

В эти сутки российские оккупанты пытались вести наступление на 4-х направлениях.Так, согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, безуспешные наступательные действия противник на Вел Купянском направлении в районе Сеньковки Харьковской области и на Бахмутском направлении - в районе Богдановки Донецкой области.

"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области... на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области", - говорится далее в сообщении.

Как отмечается, враг продолжил наносить авиационные удары и вел артиллерийские обстрелы по позициям Сил обороны и мирных населенных пукнтах украинских областей. В частности авиационных ударов нанес в районах Урожайного, Благодатного, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерией больше всего враг работал на Лиманском и Запорожском прапрямках.

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В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Президент Владимир Зеленский посетил штурмовые бригады на Восточном фронте. Глава государства рассказал о достижениях бойцов, в частности, возле Торецка, Бахмута, Константиновки.

Также в эти дни Зеленский был с рабочей поездкой в Запорожской области, где побывал в расположениях военных бригад, ведущих наступательные действия на Мелитопольском направлении, и заслушал информацию о насущных потребностях украинских военных. Президент также посетил в Донецкой области штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Сегодня утром спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев информировал о ситуации на фронте, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют определенные успехи.

В рамках наступления украинские войска освободили населенный пункт Урожайное Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

В то же время известно, что обстановки на Купянском направлении усложнилась. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил сегодня, что российские захватчики бросают заключенных на штурм с целью прорыва обороны Вооруженных сил Украины и повторного захвата Купянска.

В этой связи, он добавил, что "по результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны".

В то же время, по его словам, на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяет части, потерявшие боеспособность в результате понесенных потерь и не оставляет планов относительно новых наступательных действий.

Сырский отметил, что на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.