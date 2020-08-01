Задержанные под Минском "вагнеровцы" дали показания

Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы.

Белорусские следователи заявили, что из 33 задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" уже дали показания, но их объяснения непоследовательны и противоречивы.

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Об этом сообщил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов в эфире канала ОНТ, передает Украинская правда.

"Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, 2 на Кубу, 1 – в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались".

Белорусские правоохранители сомневаются в том, что "вагнеровцы" говорят правду. У россиян действительно были на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако Агафонов отметил, что лететь туда они не намеревались, а приобретение билетов было лишь попыткой обеспечить себе алиби.

Как сообщал УНИАН, 33 гражданина России - члены ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Правоохранительные органы Беларуси также сообщили, что на территории страны находятся еще 170 российских наемников, идет их поиск.

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