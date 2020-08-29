Боевиков Путина, предположительно, встречал старший сын Лукашенко – Виктор. Он занимается вопросами нацбезопасности.

Сын Лукашенко приходил на встречу с задержанными в Беларуси «вагнеровцами» накануне их возвращения в Россию.

Об этом YouTube- каналу WarGonzo сообщил мужчина, называющий себя военным ЧВК «Вагнер» с позывным «Злой».

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По его словам, накануне решения белорусского главы отдать боевиков Путину мужчин удерживали в тюрьмах с усиленной охраной.

Затем их впустили по одному в отдельные небольшие камеры – «стаканы» – и продержали "максимум 10 минут".

"Потом завели всех в одну комнату, где встретились с сыном Лукашенко. Он заявил, что, потому что не приехали генпрокуроры Украины и РФ, президент поручил отправить вас на родину. Вот что сказал нам сын Лукашенко", – ответил "вагнеровец".

Стоит заметить, что вопросами национальной безопасности в Беларуси занимается старший сын президента Виктор Лукашенко.

Затем россияне подписали документы без печати об освобождении», их отправили к границе специальными автобусами с усиленной охраной, состоящей из сотрудников Комитета по нацбезопасности Республики.

Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнер», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков. 7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера». Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев». В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

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Автор: Яна Ставская