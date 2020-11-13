В Армении действовала политическая цензура, рассказывавшая об успехах на фронте. Именно поэтому капитулянтское соглашение стало неожиданностью.

Протесты в Ереване против премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания им соглашения с Азербайджаном о завершении войны в Нагорном Карабахе вспыхнули из-за того, что армяне до последнего момента были уверены в военных успехах своей армии.

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Как рассказал армянский политолог Эрванд Бозоян в эфире канала "Украина 24", в Армении действовала политическая цензура, которая рассказывала об успехах на фронте. Именно поэтому капитулянтское соглашение стало неожиданностью.

"Я думаю, что процесс выступлений против министра продолжится, потому что недовольство в народе просто огромное. Армения потерпела сокрушительное поражение в войне, и, безусловно, все обвиняют в этом премьер-министра Пашиняна. У него нет никаких шансов, он политический труп. Другое дело, что маховик процесса отставки Пашиняна еще впереди, и я думаю, что премьер-министру остались считанные дни. Через неделю, две недели или месяц (произойдет отставка — ред.) — это уже не имеет значения", — сказал он.

По словам Бозояна, протесты пока неорганизованы, потому что поражение стало для армян неожиданностью.

"Протесты пока стихийные. Всего три-четыре дня назад простые люди узнали, что наши позиции очень плохие. До 9 ноября из-за того, что у нас была политическая цензура и нельзя было выражать другую мысль, кроме той, что мы победим, люди не видели, что мы не только побеждаем, но и полностью проиграли. Буквально 7-10 дней назад подавляющее большинство людей думало, что мы побеждаем. Элита понимала, что у нас плохая ситуация. Но вся информационная среда была полностью закрыта, и любое другое мнение воспринималось как предательство", - сказал он.

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Андрей Василюк