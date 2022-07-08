Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку, однако продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии. До этого его заявления события развивались очень быстро.

В начале недели канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли из правительства Великобритании. Оба это связали с последним скандалом вокруг заместителя координатора Консервативной партии - Криса Пинчера (который под хмельком добивался двух мужчин в одном из лондонских клубов).

Джонсон согласился на отставку только при условии, что остается на посту премьера до большой партийной конференции в октябре. Однако уже этим летом пройдут соревнования за новое партийное лидерство

Еще два года назад на него поступали первые жалобы относительно действий сексуального характера. И оказалось, что премьер знал о таких обвинениях, но все равно позволил ему координировать партию в парламенте. На фоне очередного скандала, Пинчер ушел с поста на прошлой неделе. А Джонсон в телевизионном обращении признал, что повысить Криса Пинчера в феврале этого года было "ошибкой".

Но извинения Джонсона не остановили членов его кабинета. После лихорадочного дня в парламенте, когда депутаты от консервативной партии требовали от Кабинета министров принять акт об устранении Джонсона с поста премьера, первыми ушли в отставку Сунак и Джавид.

Дальше ситуация развивалась очень быстро. По состоянию на утро 7 июля уже более 40 членов Кабинета ушли в отставку. А из тех, кто остался, сформировались два лагеря - лоялисты Джонсона и те, кто требовал его отставки. Первые защищали премьера аргументом того, что отставка спровоцирует досрочные выборы, а это еще сильнее ударит по партии (потому что консерваторы очевидно их не выиграют). Второй лагерь апеллировал к очевидным аргументам относительно правил управления и чистоты лидерства партии.

Комитет 1922 (комитет Консервативной партии имеет полномочия инициировать отставку премьер-министра), который намеревался снять с Джонсона летний иммунитет, не стал этого делать. Несмотря на рекордно низкую поддержку - лишь 1 депутат из 152 поддержал премьера - комитет лишь принял решение встретиться по этому вопросу позже.

В то же время Джонсон успел провести также еженедельную аудиенцию у Ее Величества. Не разглашалось, о чем именно они говорили, но очевидно, что это был очень тяжелый и очень важный разговор во время этого кризиса.

После этого премьер в очередной раз сказал коллегам, что при любом раскладе ситуации в отставку не уйдет. По данным некоторых инсайдеров, он не намеревался уходить даже в случае вотума недоверия. Но чуть позже Джонсон заявил, что таки уходит в отставку. Он согласился на это только при условии, что остается на посту до большой партийной конференции в октябре. Однако уже этим летом пройдут соревнования за новое партийное лидерство. И уже начинают формироваться "команды" для партийных гонок.

Что это значит для Украины? Сейчас это разве что изменит активность британской поддержки на время протяженности самого кризиса, но стратегически никаким образом не повлияет на позицию Британии

Британская пресса пока называет таких кандидатов:

Бен Уолес, министр обороны;

Риши Сунак, бывший канцлер казначейства;

Лиз Трасс, министр иностранных дел;

Села Брейвермен, генпрокурор;

Стив Бейкер, бывший министр по вопросам Брексита;

Джереми Хант, бывший министр иностранных дел;

Саджид Джавид, бывший министр здравоохранения;

Нахим Захави, новый канцлер казначейства после отставки Сунака;

Том Тугендат, парламентарий-консерватор.

Что это значит для Украины? Сейчас это разве что изменит активность британской поддержки на время протяженности самого кризиса, но стратегически никаким образом не повлияет на позицию Британии. Вопрос помощи и поддержки Украины - это пока единственное, в чем все оппоненты соглашаются с Джонсоном.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"