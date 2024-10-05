Женщины из подразделения, которое находится на границе с сектором Газы, видели подготовку ХАМАС к нападению, но их проигнорировали.

Члены исключительно женского израильского армейского подразделения, которые предсказали атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, говорят, что их, спустя год, продолжают игнорировать командиры, как это было до нападения, пишет The Washington Post.

В течение прошлого года израильские солдаты, размещенные на вершине горы, граничащей с Ливаном, наблюдали за тем, как противник развертывает людей и ракеты, указано в материале. На протяжении месяцев они записывали отчеты о том, что ХАМАС наращивает свою военную активность: тренировки несколько раз в неделю, затем несколько раз в день; поднятие палестинских флагов и флагов ХАМАС, когда они ездили в конвоях вверх и вниз по всей длине сектора Газа.

Это были не рутинные учения, а сложные военные упражнения, которые вскоре должны были быть приведены в действие, заявили наблюдатели гражданской комиссии в ходе расследования

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Но спустя год после атаки ХАМАС наблюдатели заявляют, что Израиль все еще недостаточно делает для учета угроз на границе. Именно эти женщины были первыми, кто встретился лицом к лицу с врагом в день крупномасштабной атаки на Израиль. Как заявляют журналисты, эти солдаты до сих пор остаются слишком уязвимым подразделением на границе.

"Мы не защищены, что является проблемой для нас, но это также опасно для нашей работы, которая очень важна", — сказала наблюдатель возле границы с Ливаном, говоря на условиях анонимности в соответствии с протоколом израильских военных.

Ее начальники, по ее словам, "только хотят заставить нас замолчать, чтобы мы не приходили к ним с жалобами, поэтому они игнорируют нас еще больше". СМИ пишет, что, по словам полевых наблюдателей, это происходит из-за укоренившейся мизогинии в Армии обороны Израиля, где мужчины доминируют в рядах принимающих решения.

Кроме того, они заявляют о проблемной бюрократии, которая отдавала приоритет технологиям, а не полевой разведке в Газе, и которая остается устойчивой к структурным изменениям и подотчетности.

"Это мужская армия, где на "девочек" смотрят как на истеричек, где командиры регулярно говорят: "Если вы продолжите посылать эти тревоги, вас посадят в тюрьму", — отметила Гили Юваль, которая служила полевым наблюдателем в начале 2000-х годов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Иран попросил Россию о помощи в ожидании израильского удара.

"По словам двух иранских чиновников, которые знакомы с планированием войны и не имеют права говорить публично, Иран попросил Россию о сотрудничестве со спутниковой разведкой перед ударом Израиля", - говорится в публикации.

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