Иран интересовали возможности российской космической разведки.

В понедельник Иран запустил 180 баллистических ракет по Израилю в ответ на убийство Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Теперь Иран ожидает удара со стороны Израиля и уже попросил Россию о помощи с проведением спутниковой разведки, пишет The New York Times.

"По словам двух иранских чиновников, которые знакомы с планированием войны и не имеют права говорить публично, Иран попросил Россию о сотрудничестве со спутниковой разведкой перед ударом Израиля", - говорится в публикации.

Никаких других подробностей по этому поводу издание не приводит. В частности не уточняется, ответила ли Россия на эту просьбу.

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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль может осуществить "символическую" атаку на ядерные объекты Ирана в качестве ответа на недавнюю ракетную атаку иранцев. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Вместе с тем политик также прогнозирует, что Израиль, вероятно, нанесет широкомасштабный авиаудар по нефтяной промышленности Ирана.

Также мы рассказывали, что Иран уже к апрелю следующего года может иметь в своем распоряжении около 10 ядерных боеголовок. Такой прогноз дал бывший эксперт МАГАТЭ, знакомый с ядерной программой Ирана.

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