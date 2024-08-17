В частности такое решение связано с мирными переговорами о прекращении огня в регионе.

Иран решил отложить свое возмездие Израилю за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, чтобы позволить посредникам продолжить работу над прекращением огня в секторе Газа. Об этом заявили американские, иранские и израильские официальные лица, передает The New York Times.

Издание, ссылаясь на двух иранских чиновников и трех других должностных лиц, отметило, что после окончания первого дня переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани позвонил и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, чтобы призвать страну воздержаться от любой эскалации, учитывая переговоры о прекращении огня в Дохе.

Согласно сообщению МИД Катара, Аль Тани снова говорил с Багери Кани. Во время разговора они подчеркнули "необходимость спокойствия и деэскалации в регионе". В то же время Багери Кани отметил, что катарский премьер-министр описал переговоры об окончании огня как находящиеся на "чувствительной" стадии.

Видео дня

В NYT напомнили, что Египет, Катар и США заявили в совместном заявлении, что посредники представили Израилю и ХАМАС "предложение о переходном периоде", которое соответствует условиям, изложенным президентом Джо Байденом 31 мая и позже одобренным Советом Безопасности ООН.

"Это предложение основывается на сферах согласия, достигнутых за последнюю неделю, и заполняет оставшиеся пробелы таким образом, чтобы обеспечить быструю реализацию соглашения", - отмечается в заявлении.

Также все правительства стран назвали переговоры в Катаре "серьезными, конструктивными и проведенными в позитивной атмосфере".

В совместном заявлении говорится о том, что чиновники соберутся на следующей неделе в Каире (Египет), надеясь завершить соглашение на основе условий, которые были изложены в Катаре. По словам представителей Египта, Катара и США, чиновники низшего ранга будут продолжать согласовывать технические детали относительно того, как будет реализовано предложение о прекращении огня.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, США призывают Турцию и других партнеров, которые имеют связи с Ираном, убедить страну в необходимости деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Такое заявление прозвучало тогда, когда регион готовится к возможным атакам со стороны Ирана и его союзников после убийства высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы.

Также сообщалось, что Израиль планирует построить на оккупированных территориях новое поселение. В частности речь идет о территории Западного берега. Таким образом страна повысила ставки за день до запланированных новых мирных переговоров в секторе Газа.

Вас также могут заинтересовать новости: