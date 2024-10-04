Обострение на Ближнем Востоке свело на нет усилия Байдена по достижению мира дипломатическим путем.

Члены Демократической партии США все больше подозревают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается вмешаться во внутреннюю политику США, игнорируя призывы президента страны Джо Байдена договориться о мирном соглашении в Газе и противостоя Хезболле и Ирану за несколько недель до выборов. Об этом пишет обозреватель американского издания The Hill Алекс Болтон.

Он отмечает, что быстрое обострение противостояния между Израилем, Хезболлой и ее союзником Ираном свело на нет усилия Байдена по достижению мира дипломатическим путем:

"Растущая угроза более широкого конфликта открыла возможность бывшему президенту Трампу утверждать, что мир "выходит из-под контроля".

По данным автора, опросы демократов среди американцев-мусульман продолжают ухудшаться на фоне роста насилия в регионе, что создает серьезную политическую проблему для вице-президента Камалы Харрис в Мичигане - штате, в котором демократы должны победить. Тем временем отношения Нетаньяху даже с наиболее произраильскими демократами становятся все более конфронтационными.

"Меня, конечно, волнует то, что премьер-министр Нетаньяху наблюдает за американскими выборами, когда он принимает решения относительно своих военных кампаний на севере и в Газе. Я надеюсь, что это неправда, но существует вероятность того, что правительство Израиля не собирается подписывать ни одно дипломатическое соглашение до американских выборов, чтобы потенциально попытаться повлиять на результат", - сказал сенатор-демократ Крис Мерфи.

Того же мнения придерживается неназванный высокопоставленный помощник Демократической партии в Сенате. Он отметил, что Нетаньяху уже давно имеет репутацию "вмешательства" в американскую политику.

"Я даже на минуту не думаю, что Биби (Нетаньяху - УНИАН) делает это только для того, чтобы повлиять на внутренние выборы. На мой взгляд, он думает, что может заставить еврейских избирателей измениться, но он может заставить и американских арабов измениться", - сказал политик.

В свою очередь Алон Пинкас, бывший советник экс-премьер-министров Израиля Эхуда Барака и Шимона Переса и бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, сказал, что Нетаньяху "играл" в американской политике еще с 1990-х годов:

"Нетаньяху имеет опыт вмешательства в американские выборы. Он делал это с выборов 1996 года, когда был избран и играл против Клинтона".

Выборы президента США 2024 - последние новости

Бывший глава Белого дома и нынешний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп теряет позиции среди женщин в экономических вопросах. Так, опрос Американского университета показывает, что большинство женщин доверяют демократке Камале Харрис в решении проблемы инфляции и снижении стоимости жизни.

Социологи уточнили, что 46 процентов предпочитают Харрис перед Трампом в вопросах экономики, тогда как 38 процентов склоняются к поддержке Трампа.

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