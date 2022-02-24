Чешские власти объявили, что закрывают два российских консульства в стране, а также свое консульство в России.

Нижняя палата чешского парламента собирается на срочное заседание в связи с нападением РФ на Украину.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук написал в Facebook.

"Сегодня в 16:00 чешская Палата депутатов созывает внеочередную сессию по Украине. Как отметила председатель Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова, "ваша свобода - это и наша свобода. Это атака на ценности и принципы, которые мы вместе разделяем", - сообщил Стефанчук.

Он поблагодарил Чешскую Республику за поддержку Украины.

Как сообщает BBC, власти Чехии также объявили, что закрывают два российских консульства в стране. Чешское консульство в России тоже будет закрыто. Кроме того, Прага отзывает для консультаций послов в России и Беларуси.

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