В частности, соглашение с Чехией предусматривает совместное производство боеприпасов.

Украина заключила еще два соглашения по безопасности - с Чехией и Словенией. Как отмечается в сообщении на сайте президента Украины Владимира Зеленского, в Вудстоке (Великобритания) он и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 млн евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение 10 лет действия документа. Кроме того, Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны.

"Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и крупного калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БпЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что Чехия и в дальнейшем будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия.

Страны продолжат совместную ежегодную подготовку около четырех тысяч украинских защитников - в этом году и в дальнейшем в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

"Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления, восстановления и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи", - говорится в сообщении.

Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны украинцев, в частности внутренне перемещенных лиц.

Чешская Республика также четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, в Вудстоке Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб также подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Республикой Словения.

Отмечается, что Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки в течение всего десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.

"Словения будет способствовать нашему государству в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 млн евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, а также гуманитарного разминирования.

В документе также четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Соглашения по безопасности Украины - детали

В целом Украина подписала уже 25 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Как сообщал УНИАН, во время завершения саммита НАТО в Вашингтоне лидеры стран приняли Украинский договор.

Этот документ дополняет совместную декларацию G7, согласованную на предыдущем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе год назад. К нему присоединились 32 участника. Среди них 23 лидера стран, с которыми Украина уже заключила двусторонние соглашения по безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: