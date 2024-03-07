Фицо заявил, что чешское правительство "заинтересовано в поддержке войны".

Чехия отложила на неопределенное время межправительственные консультации со Словакией из-за принципиальных разногласий во взглядах на ключевые внешнеполитические вопросы. Они должны были состояться в апреле.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в микроблоге X (ранее Twitter), что сотрудничество со Словакией является важным для страны, однако они не могут игнорировать встречу министра иностранных дел Словакии и министра иностранных дел Российской Федерации.

"Поэтому мы не считаем целесообразным проводить межправительственные консультации с правительством Словацкой Республики в ближайшие недели. Мы решили отложить запланированную встречу, о чем уже проинформировали словацкую сторону", - добавил премьер.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал видеообращение, в котором сказал, что словацкое правительство "никогда не подвергнет такие глубокие словацко-чешские отношения такой угрозе".

"Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить под угрозу наши отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны, которая продолжается в Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику", - сказал он.

Бывший министр иностранных дел Словакии и нынешний кандидат в президенты Иван Корчок заявил, что словацкая сторона несет полную ответственность за ухудшение отношений с Чехией.

"Правительство Словакии ведет Словакию к изоляции, сжигая мосты со своими соседями, лишаясь союзников и нанося серьезный ущерб национально-государственным интересам", - написал Корчок в Instagram.

Позиции Словакии и Чехии в войне:

Как известно, Чехия с начала полномасштабной войны поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, а также выступает за интерграцию страны в европейское и евроатлантическое сообщества.

Словакия также оказывала помощь, однако осенью в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия Smer-SD, возглавляемая бывшим премьером Робертом Фицо.

Фицо заявил, что у них "есть проблемы побольше, чем Украина", а затем объявил о прекращении военной помощи. Впоследствии он заявлял, что украинцы должны пойти на территориальный компромисс со страной-агрессором.

Недавно стало известно, что руководители министерств иностранных дел Словакии и России встретились на дипломатическом форуме в Анталии.

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