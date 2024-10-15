Это страна сделает после почти трехлетнего перерыва.

В ближайшее время Чехия отправит в Россию нового посла. Им будет бывший заместитель министра обороны страны Даниэль Коштовал. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии.

"Ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии - такие как Великобритания, Франция, Германия, Польша и США - имеют послов в России. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии по продвижению чешских интересов", - отметил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

В МИД напомнили, что Даниэль Коштовал занимал в ведомстве различные должности, а именно:

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директора департамента политики безопасности,

директора департамента Северной и Восточной Европы,

генерального директора по вопросам неевропейских стран.

Также с 1998 по 2002 годы работал в Постоянном представительстве Чехии при НАТО.

"Работал в посольстве Чехии в Москве (2003-2006) и посольстве Чехии в Вашингтоне (2009-2011). В 2013 году был назначен первым заместителем министра обороны. Впоследствии до конца 2018 года занимал должность заместителя министра обороны по вопросам стратегий, внешних отношений и планирования, а позже - по вопросам вооружения и закупок", - добавили в сообщении.

В МИД отметили, что Коштовал должен начать работать послом в Москве в первые месяцы 2025 года.

Чехия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, компания "Украинская бронетехника" и Czechoslovak Group договорились о совместном производстве снарядов 155-мм калибра. Кроме того, запланирован выпуск других артснарядов и танковых выстрелов по стандартам НАТО.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что до конца года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". По его словам, в будущем программу могут продолжить, если удастся получить поддержку стран-доноров, поскольку потребность в снарядах для нашей страны сохраняется.

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