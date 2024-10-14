Чешская промышленность извлекает выгоду из лазейки в российских нефтяных санкциях.

Чехия, один из ближайших союзников Украины, позволила своим нефтеперерабатывающим заводам получить более миллиарда евро сверхприбыли за счет скидок на закупку российской нефти и газа. Об этом пишет Politico, ссылаясь на отчет Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

"Чешская Республика потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ - более чем в пять раз больше 1,29 миллиарда евро, которые она предоставила в качестве помощи Украине", - говорится в отчете.

Так, согласно отчету, одна из компаний - Orlen Unipetrol, покупая российское топливо, которое в среднем было на 21 процент дешевле альтернативной азербайджанской нефти в 2023 году, смогла получить сверхприбыль в размере около 1,2 млрд евро.

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Такая ситуация возможна, поскольку ЕС предоставил Чехии освобождение от запрета на поставки российской нефти после вторжения России в Украину. Исключение было призвано дать странам Центральной Европы, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия, Словакия и Чешская Республика, дополнительное время для поиска новых топливных маршрутов.

Однако, по утверждениям аналитиков, зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60 процентов, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок у Москвы. Хотя с тех пор эта цифра снизилась до уровня до вторжения в 50 процентов в начале этого года, однако они утверждают, что на рынке более чем достаточно свободных мощностей, чтобы Прага полностью прекратила свою зависимость от России.

Например, Чехия могла бы воспользоваться свободными мощностями Трансальпийского трубопровода, по которому нефть поступает из итальянского порта Триест, трубопровода Adria, соединяющегося с нефтепроводом "Дружба" в Словакии и за счет увеличения импорта нефтепродуктов.

Нефтяные санкции против России

Как писал FT, Россия увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции в отношении страховщиков и судоходных компаний. По данным Киевской школы экономики, объем российской нефти, перевозимой теневым флотом, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.

Также сообщалось, что поставки нефти из России выросли до максимума за последние три месяца после того, как нефтеперерабатывающие заводы закончили сезонное техническое обслуживание.

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