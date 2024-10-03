Два предприятия уже подписали необходимые документы. Процесс подготовки оборудования на украинском предприятии уже начался.

Компания "Украинская бронетехника" и Czechoslovak Group договорились о совместном производстве снарядов 155-мм калибра. Производство должно начаться в начале 2025 года.

Об этом сообщает издание Милитарный. Отмечается, что стороны подписали соответствующий пакет документов. Одно соглашение касается поставки комплектующих, а другое - лицензированного выпуска боеприпасов (передача технологий и документов на их производство).

Издание уточнило, что речь идет о производстве стандартных 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов 155-мм HE M107, а также 155-мм боеприпасов дальностью 43 км с блоком Base Bleed и 155-мм боеприпасов дальностью 37 км с блоком Boat Tail.

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Также запланирован выпуск других артснарядов, и танковых выстрелов по стандартам НАТО.

Процесс подготовки оборудования на украинском предприятии уже начался. Как рассказал руководитель украинской компании Владислав Бельбас, на 2025 год запланирован выпуск 100 тыс. боеприпасов, а на 2026 год - более 300 тыс.

Часть боеприпасов будет выпускаться в Чехии, а часть - в Украине. Это позволит нарастить производство и удешевить стоимость снарядов.

Производство оружия в Украине

В Украине за первые полгода 2024 года произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год, сообщил 1 октября президент Владимир Зеленский. Тогда он добавил, что сейчас страна может ежегодно производить 4 млн беспилотников - более полутора миллионов уже законтрактовано.

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