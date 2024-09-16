"Президент" непризнанной Абхазии Аслан Бажия сообщил о прекращении действия соглашения о размещении военно-морских сил РФ на ее территории и предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану подписать соглашение о сотрудничестве (как известно, в Очамчире (Абхазия) россияне планировали разместить Черноморский флот, выбитый украинцами из украинской акватории). Такое решение главой Абзахии было принято вскоре после того, как РФ, по данным местных "чиновников", приостановила социальные выплаты учителям, врачам, работникам силовых структур самопровозглашенной республики в связи с невыполнением обязательств.

Однако политической поддержки со стороны Турции самопровозглашенной республике ожидать не стоит. Равно как и конкуренции за Абхазию с РФ.

Да, Россия позволяла плюрализм в Абхазии. И этот плюрализм часто выходил на улицы и становился обозримым - как противостояние между различными группировками в борьбе за власть. Однако, все равно, "золотая акция" - контрольный пакет - находился и находится в Москве, в ФСБ. И поэтому любое фрондирование никакого качественного результата не имело.

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Нынешний демарш, скорее всего - это признак кризиса, который сложился с "прихотями" к российскому бюджету тех кланов, которые находятся во главе в Абхазии. Они, по их мнению, не получали достаточного финансирования в силу наличия различных причин. Поэтому и такое нервное заявление. Однако оно не будет иметь продолжения.

Стоит понимать, что абхазы имеют мощную диаспору в Турции - называют чуть ли не сотни тысяч, которые выехали еще в 19 веке и имеют родственников в современной Абхазии. В свою очередь, турки присутствуют в Абхазии на уровне частного бизнеса.

Но если говорить об ориентации самопровозглашенной республики на Турцию, то, конечно, никакого признания со стороны Анкары не будет. Как не будет никакого содействия каким-то движениям или политической поддержки.

Да, Турция здесь создавала определенные механизмы экономического взаимодействия для частных инвесторов и бизнеса. Однако дальше, чем содействие бизнесу, дело не выходило и выходить не собирается. Конкурировать с Россией за присутствие в Абхазии Турция не будет. Поэтому, как говорят по-русски, Абхазии дадут немножко "порепениться", и после этого ситуация начнет выравниваться. А "президента" самопровозглашенной республики или замирят, или уберут, создав, например, какую-то кризисную ситуацию.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества