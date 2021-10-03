Оригинальный рисунок "Девочка с шаром" появилсяь у здания типографии Shoreditch в 2002 году.

Диптих британского уличного художника Бэнкси под названием "Девочка с шаром" выставлен на торгах аукционного дома Christie`s в Лондоне.

Это одна из 25 копий несохранившегося оригинала произведения, созданных в 2005 году на холстах. В аукционном доме рассчитывают, что полотно уйдет с молотка за $3-5 млн.

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"Работа состоит из двух полотен, каждое в масштабе 30х30 см. В одном из них стоит маленькая девочка, нарисованная черным трафаретом на белом фоне, с поднятой рукой; в другом - красный воздушный шар в форме сердца уносится в небо", - говорится в сообщении Christie`s.

Оригинальный рисунок "Девочка с шаром" появилсяь у типографии Shoreditch в 2002 году, а два года спустя на Южном берегу Лондона появилась еще одна версия, на этот раз сопровождаемая сообщением "Надежда есть всегда".

В 2017 году картина Бэнкси "Девочка с шаром" была признана самым любимым произведением в Британии.

Как сообщал УНИАН, в мае на торгах Christie`s в Гонконге были проданы две работы Бэнкси, за которые покупатель заплатил чуть больше $8 млн. В частности, картина под названием "Распродажа заканчивается сегодня" ушла за 47 млн гонконгских долларов ($6,06 млн), а картина "Колибри" - за 15,9 млн гонконгских долларов ($2,04 млн).

Автор: Ирина Погорелая